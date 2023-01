Brazilia propune să găzduiască COP30, în 2025, în Amazonia, în oraşul Belem ”Itamaraty (sediul Ministerului de externe, la Brasilia) a ales orasul Belem pentru a concura la candidatura gazduirii COP30”, a anuntat miercuri intr-o inregistrare video difuzata pe Twitter liderul de stanga. Lula face acest anunt in cadrul unor eforturi de a da Braziliei un rol de lider mondial in protectia mediului, dupa ani de frictiuni cu comunitatea interntaionala. In cei patru ani de mandat, fostul presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro a promovat politici care favorizeaza negotul agricol si sectorul minier – angrenand o crestere masiva a despaduririi. In noiembrie, Lula propunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian demisionar Jair Bolsonaro, care se indreapta spre Statele Unite, a ținut un discurs final emoționant pe rețelele de socializare cu cateva ore inainte ca rivalul sau de stanga, președintele ales Luiz Inacio Lula da Silva, sa preia funcția. Bolsonaro, care abia a vorbit de cand…

- Poliția din capitala Braziliei, Brasilia, a declarat marți (27 decembrie), ca a gasit un rucsac in apropierea locuinței președintelui ales Luiz Inacio Lula da Silva. Inițial, s-a crezut ca exista o amenințare cu bomba, dar erau doar obiecte personale. Poliția militara, pompierii și agenții de securitate…

- Un avant puternic de activitate diplomatica a Ucrainei are loc dupa ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a purtat discuții cu președintele SUA Joe Biden și cu liderii Turciei și Franței duminica, intensificand aceasta discuțiile in jurul unui razboi inceput de Rusia cu aproape 10 luni in urma.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca a avut o discuție „clara și sincera” cu patronul Tesla și Twitter, Elon Musk, cu care s-a intalnit la New Orleans, in SUA. Macron a declarat ca a avut, vineri, la New Orleans, in SUA, o „discuție clara și sincera” cu noul șef al Twitter, Elon Musk, insistand…

- Presedintele in functie al Braziliei, Jair Bolsonaro, un politician de extrema-dreapta, se va adresa natiunii si nu va contesta rezultatul scrutinului prezidential, castigat la limita de Luiz Inacio Lula da Silva, un politician de stanga, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Norvegia, care si-a suspendat ajutorul financiar impotriva defrisarilor din Amazonia, in Brazilia, sub presedintia lui Jair Bolsonaro, va reincepe colaborarea cu Brasilia dupa victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva in alegeri, a declarat luni pentru AFP ministrul norvegian al Mediului. Fii la…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, 31 octombrie, ca este nerabdator sa lucreze cu noul președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, care l-a invins la limita pe Jair Bolsonaro . „Il felicit pe președintele ales Lula da Silva pentru victorie. Aștept cu nerabdare sa lucram impreuna la…

- Suporterii președintelui de dreapta Jair Bolsonaro au adoptat simbolurile echipei naționale de fotbal a Braziliei in campania electorala. Tabara adversa, a stangistului Lula da Silva, a promis „recuperarea” lor. In acest timp, oamenii obișnuiți se tem sa mai poarte tricoul pe strada, de teama sa nu…