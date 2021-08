Stiri pe aceeasi tema

- "Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu inchis, sa fiu mort sau sa fiu victorios. Puteti fi siguri ca prima alternativa nu exista. Fac ce trebuie si nu datorez nimanui nimic", a declarat Bolsonaro, citat de Agerpres, in timpul unei intrevederi cu membri ai retelelor evangheliste, in cadrul…

- "Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu inchis, sa fiu mort sau sa fiu victorios. Puteti fi siguri ca prima alternativa nu exista. Fac ce trebuie si nu datorez nimanui nimic", a declarat Bolsonaro, citat de Agerpres, in timpul unei intrevederi cu membri ai retelelor evangheliste, in cadrul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat sambata ca nu sunt decat trei alternative pentru viitorul sau: inchisoarea, moartea sau victoria, informeaza AFP. Declarația a fost facuta intr-un context de tensiuni cu puterea judiciara.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat sambata ca nu sunt decat trei alternative pentru viitorul sau: inchisoarea, moartea sau victoria, informeaza AFP. "Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu inchis, sa fiu mort sau sa fiu victorios. Puteti fi siguri ca prima alternativa…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat, sambata, ca are trei alternative pentru viitorul sau apropiat: “Sa fiu incarcerat, mort sau victorios”. El a facut afirmatia in timpul unei vizite in Goiania, relateaza AFP.

- Un judecator al Curții Supreme a Braziliei a dispus miercuri deschiderea unei anchete împotriva președintelui Jair Bolsonaro pentru raspândirea de informații false, dupa atacurile sale constante și nedovedite asupra sistemului electoral, potrivit AFP.Judecatorul Alexandre de Moraes…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a intretinut vineri indoiala cu privire la organizarea alegerilor prezidentiale in 2022, in cursul carora spera sa fie reales, afirmand ca ele nu vor avea loc daca nu va fi autorizat votul cu buletine hartie, relateaza AFP. Afirmatia a starnit imediat un val critici…

- ​Curtea Suprema braziliana a autorizat, joi, desfasurarea Copa America în Brazilia, respingând astfel apelurile de anulare a turneului, informeaza L’Equipe.Dupa ce 6 din 11 judecatori au votat favorabil la o sesiune extraordinara a Curtii Supreme, competitia va începe…