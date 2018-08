Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, a declarat marți ca Franța ar trebui sa dea dovada de „mai multa solidaritate și sensibilitate” in problema migrației și sa permita refugiaților sa intre in țara prin orașul de frontiera Ventimiglia, relateaza Reuters.Salvini considera ca președintele…

- Guvernul brazilian a dispus duminica sa se trimita trupe la frontiera cu Venezuela, in urma unor ciocniri intre populatia locala si migranti – niste episoade care se multiplica in regiune odata cu exodul unor venezueleni si nicaraguani care fug din tarile lor aflate in criza, relateaza AFP. In urma…

- Guvernul brazilian a dispus duminica trimiterea de trupe la granita cu Venezuela dupa ciocniri intre populatia locala si migranti, episoade care se inmultesc in regiune odata cu exodul venezuelenilor si nicaraguanilor care isi parasesc tara in criza, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Dupa…

- Localnicii din orasul brazilian Pacaraima, de langa frontiera cu Venezuela, s-au revoltat sambata si au alungat sute de imigranti venezueleni, dupa ce un proprietar de restaurant a fost batut si injunghiat, au declarat martori oculari si oficiali guvernamentali din statul brazilian Roraima, potrivit…

- Localnicii din orasul brazilian Pacaraima, de langa frontiera cu Venezuela, s-au revoltat sambata si au alungat sute de imigranti venezueleni, dupa ce un proprietar de restaurant a fost batut si injunghiat, au declarat agentiei Reuters martori oculari si oficiali guvernamentali din statul brazilian…

- Localnicii din orasul brazilian Pacaraima, de langa frontiera cu Venezuela, s-au revoltat sambata si au alungat sute de imigranti venezueleni, dupa ce un proprietar de restaurant a fost batut si injunghiat, au declarat agentiei Reuters martori oculari si oficiali guvernamentali din statul brazilian…

- Un magistrat brazilian a ordonat duminica inchiderea unui punct de trecere a frontierei cu Venezuela, pentru a opri migrantii, informeaza Reuters. Cu toate acestea, luni, sute de venezueleni au trecut in Brazilia, pe jos, deoarece decizia instantei nu urma sa fie pusa in aplicare decat dupa judecarea…

- Saptamana aceasta va lansa emisiunea de titluri de stat pentru populatie, intitulata Centenar, obligatiunile fiind pe cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, iar suma pe care statul isi propune sa o atraga este de patru miliarde de lei, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, citat…