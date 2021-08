Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U23 a Braziliei a invins astazi Mexicul in semifinale, 0-0, 4-1 la penalty-uri. Va juca pe 7 august, la Yokohama, impotriva Spaniei sau Japoniei. Daca invinge, ar fi primul aur olimpic, al 42-lea trofeu pentru Dani Alves. La 38 de ani, fundașul dreapta e cel mai titrat fotbalist din istorie.…

- Brazilia - Mexic si Japonia - Spania sunt semifinalele turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in urma meciurilor jucate sambata in sferturile de finala. Brazilia, campioana olimpica en titre, s-a calificat in penultimul act dupa o victorie la limita in…

- Brazilia - Mexic si Japonia - Spania sunt semifinalele turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in urma meciurilor jucate sambata in sferturile de finala, potrivit Agerpres. Brazilia, campioana olimpica en titre, s-a calificat in penultimul act dupa o victorie la limita…

- Luis Rubiales, presedintele Federatiei spaniole de fotbal (RFEF), i-a oferit o medalie de aur mijlocasului Sergio Busquets, pentru ca a disputat peste 100 de meciuri in tricoul Spaniei, cu cateva ore inainte de confruntarea cu Croatia de la Copenhaga, programata in optimile de finala ale turneului…

- Selectionata de fotbal a Spaniei a surclasat echipa Slovaciei cu scorul de 5-0 (2-0), miercuri seara, pe Stadionul La Cartuja din Sevilla, in Grupa E a turneului final EURO 2020, iar acest succes i-a adus calificarea in optimile de finala. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Ady Ivascu)

- Selectionatele de fotbal ale Spaniei si Poloniei au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), sambata seara, pe Stadionul La Cartuja din Sevilla, in Grupa E a turneului final EURO 2020. Spania nu a reusit sa castige doua meciuri consecutive pe teren propriu, cu Suedia si Polonia, fiind singura echipa cu nume…

- Mijlocasul nationalei de fotbal a Spaniei, Pedri, spune ca fanii ar trebui sa incerce sa-i ridice moralul atacantului Alvaro Morata in loc sa-l huiduie, dupa ce acesta a ratat o ocazie uriasa luni seara, in meciul cu Suedia, in grupa E de la turneul final al EURO 2020, scrie Reuters. Spania si Suedia…