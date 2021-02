O unitate anticoruptie a procuraturii braziliene cunoscuta sub denumirea "Spalatoria auto" a fost inchisa oficial saptamana aceasta, dupa sapte ani in care a contribuit la condamnarea a zeci de lideri politici si oameni de afaceri, inclusiv a unor fosti presedinti, informeaza Reuters.



Echipa speciala de procurori constituita in urma unei anchete de rutina privind spalarea de bani la o spalatorie auto din capitala Brasilia a fost desfiintata luni, dar biroul procurorului federal (MFP) a anuntat decizia abia miercuri.



Unii din procurorii vizati vor fi transferati la unitatea…