Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul președinte brazilian Jair Bolsonaro va fi anchetat de catre Senat pentru felul cum gestioneaza pandemia de COVID-19, scrie AFP. Un judecator al Curtii Supreme a dispus crearea...

- Senatul brazilian urmeaza sa deschida in curand o ancheta pentru a evalua "eventualele omisiuni" din partea guvernului presedintelui Jair Bolsonaro in controversata gestionare a pandemiei, care a facut joi un nou numar record de decese, relateaza AFP.

- In octombrie anul trecut, Swiss a anuntat ca va desfiinta 1.000 de locuri de munca, in urmatorii doi ani. Compania are circa 9.000 de angajati. ”Din cele 1.000 de locuri de munca anuntate, am desfiintat 500 pana la sfarsitul anului 2020. Cat de multe locuri de munca va fi necesar sa desfiintam voi putea…

- Brazilia a raportat miercuri pentru prima data de la debutul pandemiei de coronavirus mai mult de 2.000 de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Potrivit ultimului bilant oficial al ministerului brazilian al sanatatii, in ultimele 24 de ore au murit 2.286 de…

- Filmarile la un serial de televiziune care are drept subiect gestionarea pandemiei de COVID-19 de catre premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa inceapa in Marea Britanie, cu actorul Kenneth Branagh in rolul sefului guvernului britanic, a anuntat canalul Sky, relateaza duminica AFP, potrivit Agerpres.…

- Sase din zece muzee britanice se tem ca nu vor supravietui pandemiei de COVID-19, a dezvaluit vineri asociatia Art Fund, temandu-se ca cel de-al treilea lockdown instituit in Regatul Unit ar putea inrautati situatia acestor institutii care se "lupta pentru supravietuire", relateaza AFP. …

- Suedia a inregistrat 17.395 de infecții cu coronavirusul de vinerea trecuta, numarul total al contagierilor cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei depașind 500.000 de cazuri in țara nordica, anunța Reuters . Depașirea pragului de jumatate de milion de infecții vine in contextul in care Suedia a fost…

- Activitatea Primariei Municipiului Iași in perioada pandemiei de COVID-19 a fost apreciata la nivel național. Astfel, zilele trecute municipalitatea ieșeana a primit un certificat de buna practica din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), distincția semnata de președintele instituției,…