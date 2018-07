BRAZILIA - BELGIA 1-2 Dracii roşii i-au învăţat samba pe brazilieni la CM 2018 UPDATE Brazilia Belgia scor final 1-2. Brazilienii spun adio Cupei Mondiale, iar belgienii vor juca o semifinala cu Franța, care ii poate duce la cea mai mare performanța din istorie. A fost un meci disputat, in care brazilienii au ratat multe ocazii, lovindu-se de un Courtois in mare forma. Belgia a reușit sa puncteze de doua ori inainte de pauza, iar apoi a jucat defensiv in repriza secunda, incercand sa conserve avantajul. Min 71. Costa trage din afara careului, cu pamantul, prinde Courtois. Min 70. Meunier vede galbenul dupa un fault la Neymar și nu va juca in semifinale. Min 45+2.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Min 71. Costa trage din afara careului, cu pamantul, prinde Courtois. Min 70. Meunier vede galbenul dupa un fault la Neymar și nu va juca in semifinale. Min 45+2.…

Stiri pe aceeasi tema

- BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Sferturile de finala ale Cupei Mondiale incep vineri. In al doilea meci al zilei, de la ora 21.00, Belgia va juca impotriva Braziliei, la Kazan. BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR Min 71. Costa trage din afara…

- BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Sferturile de finala ale Cupei Mondiale incep vineri. In al doilea meci al zilei, de la ora 21.00, Belgia va juca impotriva Braziliei, la Kazan. BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR Min. 32: 2-0 Belgia Min…

- Selectionata Belgiei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a invins Japonia cu scorul de 3-2 (0-0), luni seara, la Rostov pe Don, in optimile de finala ale competitiei.''Diavolii rosii'' au reusit o victorie nesperata la un moment dat, dupa ce…

- Primul duel al zilei le va opune pe Brazilia și Mexic, de la ora 17:00. Brazilienii sunt favoriți in intalnirea de pe Samara Arena, insa nu va avea o misiune ușoara cu trupa lui Osorio. Belgia și Japonia vor inchide ziua de fotbal, de la ora 21:00. Brazilia vs Mexic (de la ora 17:00), Samara Arena…

- In Rusia, jucatorii belgieni vor dispune de saltele personalizate si pe masura lor, care ar trebui sa le permita sa doarma cat mai bine in noptile petrecute in Rusia. Firma LS Bedding, care s-a ocupat de aceste saltele, a primit vizita unei echipe a televiziunii VRT. Spre marea lor uimire,…

- Neymar, pregatit pentru debutul cu Brazilia la Cupa Mondiala. Va fi ”suta la suta” din capacitate. Atacantul brazilian Neymar, sosit cu elicopterul, luni, la centrul de antrenament al echipei Braziliei, va fi “la suta la suta” din capacitate pentru primul meci al cvintuplei campioane mondiale in Rusia,…

- "Am avut o conversatie sincera si directa cu Radja Nainggolan, iar el este capabil sa-si asume aceasta decizie. Este un mare jucator, insa absenta lui se explica foarte clar, prin motive tactice. L-am sunat ieri (duminica - n.red.) si am stat mult de vorba, am avut o discutie constructiva. Este o…

- Lotul Belgiei pentru Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Selectionerul Belgiei, Roberto Martinez, a dat publicitatii luni o lista preliminara cu 28 de jucatori in vederea participarii la Cupa Mondiala de fotbal 2018, de pe care lipeste mijlocasul echipei AS Roma, Radja Nainggolan, informeaza presa…