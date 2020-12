Brazilia: Accesul la plajele din Rio de Janeiro blocat pentru Anul Nou Primaria orasului Rio de Janeiro, important loc pe harta turismului în Brazilia, a anuntat luni închiderea accesului la plaje pentru sarbatorirea Revelionului cu scopul de a evita adunarile în plina pandemie de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. Municipalitatea urma sa publice un decret interzicând în special circulatia si stationarea oricarui autovehicul de-a lungul plajei orasului, unde mai multe milioane de persoane se aduna în mod obisnuit pentru a sarbatori Anul Nou, cu uriase focuri de artificii.



