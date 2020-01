Stiri pe aceeasi tema

- Focul a inghitit suprafete intinse din partea de sud-est, iar autoritatile au evacuat orase intregi de pe coasta, inclusiv o zona turistica foarte populara. Infiorator este ca mii de oameni sunt in acest moment inconjurați de flacari. 19 oameni au murit pana acum. In plus, 500 de milioane de animale…

- CHIȘINAU, 26 dec – Sputnik. Un tanar de 18 ani s-a aruncat in gol de la inalțime și a decedat. © Sputnik / Osmatesco Cum recunoaștem un copil care se gandește la suicid – explicația psihologului Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru Sputnik Moldova ca totul…

- CHIȘINAU, 20 dec – Sputnik. Un barbat de 56 de ani din Nisporeni a murit dupa ce a fost lovit de un automobil. La momentul impactului, barbatul conducea o bicicleta. Potrivit martorilor, intervievați de presa locala, soferul de 20 de ani circula cu viteza excesiva, astfel, impactul a fost inevitabil.…

- CHIȘINAU, 17 dec - Sputnik. Oamenii legii au fost alertați de un barbat aseara, in jurul orei 21:20. Acesta le-a spus polițiștilor ca in domiciliul vecinului sau din orașul Hancești au fost gasite 3 cadavre, doi barbați și o femeie. La fața locului s-a deplasat grupul operativ și de urmarire penala…

- CHIȘINAU, 9 dec - Sputnik. Un caz mai puțin obișnuit este cercetat de procurorii moldoveni. Este vorba de un dosar, expediat in instanța, privind contrabanda cu miere de albine. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), din 2016 pana in 2018,…

- Au fost creați neuroni artificiali care ar putea fi implantati la pacientii care sufera de paralizie sau alte probleme cu sistemul nervos. Oamenii de stiinta spun ca neuronii artificiali ar putea fi folositi chiar pentru a conecta minti umane la aparate, relateaza The Guardian. Una dintre primele aplicatii…

- Sedinta plenului Parlamentului este programata sa inceapa la ora 14.00. Premierul desemnat, Ludovic Orban, va prezenta Programul de Guvernare si lista cu persoanele propuse pentru a face parte din Guvern.