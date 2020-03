Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit in statul Rio de Janeiro din cauza ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat luni autoritatile braziliene, citate de AFP. Cele patru victime au fost electrocutate, s-au inecat sau au pierit ingropate in urma alunecarilor de teren,…

- Ploile abundente care au lovit nord-vestul Madagascarului incepand de duminica au lasat in urma lor 21 de morti, 20 de disparuti si 90.000 de sinistrati, a indicat Biroul National de Gestionare a Riscurilor si Dezastrelor (BNGRC), citat de AFP. Doua localitati, Mitsinjo si Maevatanana, au fost puternic…

- Astazi se implinesc opt ani de la naufragiul pachepotului italian Costa Concordia, operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc.Nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana, iar in urma coliziunii bordajul…

- Un paramedic ajuns pe White Island (Insula Alba) din Noua Zeelanda pentru a ajuta victimele eruptiei vulcanice a declarat marti ca ceea ce a vazut pe insula a fost o ''experienta socanta'', asemanand scena...

- Cel putin 11 persoane au murit din cauza viiturilor produse in vestul Ugandei, in timp ce alte 10 si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care au afectat tara invecinata, Republicat Democrata Congo, au anuntat sambata autoritatile citate de agentia DPA, potrivit Agerpres.Decesele din…

