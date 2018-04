Stiri pe aceeasi tema

- "BRAVO, AI STIL! ALL STARS" 2018. Catalin Botezatu se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, a fost prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de Raluca Badulescu și Maurice Munteanu, dar și de Iulia Albu. Silvia,…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- BRAVO AI STIL 2018 ALL STARS: Noul sezon vine cu mai multe noutati, una dintre ele fiind si postura in care o regasim pe Iulia Albu. Aceasta va fi de partea cealalta a mesei juriului si le va cere argumente lui Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu in momentele cand acestia vor oferi…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…