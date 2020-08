Stiri pe aceeasi tema

- Brasovul are o rata de dezvoltare mai mare decat Singapore, in perioada sa de boom economic, a declarat vineri, Marcel Heroiu, reprezentant al Bancii Mondiale, invitat la sedinta Consiliului Local Brasov, in care a fost aprobat proiectul de regenerare urbana a fostei platforme industriale Rulmentul,…

- Heroiu, Banca Mondiala: Romania a devenit oficial țara dezvoltata. Brasovul a avut o dezvoltare mai rapida decat Singapore, in perioada de boom economic Banca Mondiala a anuntat ca, in 2019, Romania a devenit oficial tara dezvoltata, iar Brasovul a avut o rata de dezvoltare mai mare decat Singapore,…

- A declarat astazi Marcel Heroiu, reprezentantul Bancii Mondiale, la ședința Consiliului Local Brașov in care a fost aprobat proiectul de transformare a fostei platforme Rulmentul in cel mai mare parc al Brașovului In ședința ordinara a Consiliului Local de astazi, consilierii municipali au aprobat propunerea…

- Compania Roserv Oil, parte a Grupului GRAMPET, a achiziționat platforma industriala a rafinariei RAFO Onești, in cadrul unei proceduri publice de valorificare, coordonata de CITR, liderul pieței de insolvența din Romania. Tranzacția de vanzare a activului a fost finalizata conform strategiei de valorificare…

- Romania a inregistrat un nou record negativ a imbolnavirilor cu coronavirus, insa premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul nu doreste sa mai impuna nicio restrictie in contextul pandemiei, nicio masura cu efect negativ asupra economiei, dar acest lucru "depinde de respectarea regulilor", scrie Agerpres."Nu…

- Autostrada Comarnic-Brașov trebuia sa se faca de mult, a susținut premierul Ludovic Orban, vineri, in urma unei vizite pe șantierul lotului 2 , sector Predeal, al acestui obiectiv de investiții. ”In curand va fi gata un tronson de autostrada. Sigur, dedoar 6,3 kilometri, dar inceputul este bun. Obiectivul…

- Ca parte a proiectului de asistenta tehnica cu Primaria Cluj (inceput recent), Banca Mondiala a facut un chestionar la nivel național, in care a intrebat oamenii ce ar trebui sa aibe un oras de nota 10, si care sunt, din punctul lor de vedere, orasele de nota 10 din Romania. Atasam mai jos rezultatele…

- „Sa dezvoltam economia, sa cream locuri de munca, fie dezvoltarea companiilor prezente, fie prin atragerea de investitii, fie prin cresterea investitilor publice, si aici revin la un alt pilon extrem de important al planului nostru de dezvoltare. Avem un plan de investitii fara precedent in infrastructura…