Muncitori din Brașov, angajați la abatorul Tonnies din Germania, s-au revoltat in fața condițiilor abuzive. Ei sunt puși sa lucreze 6 zile pe saptamana, 12 ore pe zi, scrie libertatea.ro. Administratorul le spune muncitorilor ca legea germana ii obliga, pe perioada pandemiei, sa lucreze 12 ore pe zi. In realitate, legea muncii s-a schimbat pe perioada pandemiei in Germania, astfel incat sa se poata munci mai mult, dar fara a se depași de 60 de ore pe saptamana. Durata aceasta poate fi depașita ,,doar in situații excepționale”, potrivit informațiilor furnizate de libertatea.ro. Detalii aici. The…