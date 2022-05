Braşov: Un pui de căprioară grav rănit a fost salvat de jandarmi în zona Pietrele lui Solomon Un pui de caprioara care a fost gasit, marti, grav ranit in zona Pietrele lui Solomon, de la periferia municipiului Brasov, a fost salvat de un echipaj de jandarmi, care l-a dus de urgenta la un medic veterinar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de caprioara a fost salvat de politistii din orasul Targu Ocna, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat prezenta animalului intr-un cartier al orasului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Politistii din Botosani au deschis un dosar penal in urma accidentului de munca inregistrat, marti, in localitatea Trusesti, soldat cu un mort si un ranit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Emisiunea filatelica "Pasari de noapte" va fi disponibila, incepand de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Satenii din Demydiv, la nord de Kiev, au aplicat o tactica neobișnuita pentru a impiedica un asalt al tancurilor rusești asupra capitalei Ucrainei. Ei au decis sa inunde satul și zonele din vecinatate pentru a-i opri pe ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ana Loredana Predescu, deputat de Brașov, membru in Comisia pentru industrii și servicii, condamna organizarea dezastruoasa a Targului Internațional de Turism, care a avut loc la New York și cere ministrului Cadariu demisii din conducerea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Fii…

- Patru mașini au fost implicate luni dupa-amiaza intr-un accident produs pe DN 1B, in județul Prahova. Un barbat de 43 de ani cu traumatism cranio-cerebral grav a fost preluat de un elicopter SMURD, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Festivalul Zilele Filmului Maghiar se va desfasura anul acesta, in premiera, la Brasov, sub egida Institutului Liszt - Centrul Cultural Maghiar Bucuresti, in perioada 8-10 aprilie, la Cinema Astra, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un spectator a fost grav ranit, duminica, in timpul unei competitii automobilistice care se desfasoara pe centura ocolitoare a municipiului Brasov. La fata locului au fost trimisi paramedicii, care au inceput manevrele de resuscitare, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…