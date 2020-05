Braşov: Se redeschide Sanctuarul de urşi de la Zărneşti Sanctuarul de ursi de la Zarnesti se va redeschide marti, 2 iunie, pentru turisti, administratorii rezervatiei pregatind, pentru protectia vizitatorilor, o serie de masuri de distantare, dupa ce, in urma cu o saptamana a fost redeschisa si Rezervatia de zimbri din Vama Buzaului.



"Ursuletii va asteapta sa ii vizitati, incepand de marti, 2 iunie. Suntem pregatiti pentru primii vizitatori, iar siguranta si sanatatea celor care calca in padurea ursuletilor este o prioritate pentru noi. De aceea, am lucrat intens in aceste zile pentru ca toata lumea sa fie in siguranta", a precizat administratorul…

Sursa articol: agerpres.ro

