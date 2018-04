Stiri pe aceeasi tema

- Noua salvamontisti au fost trimisi, miercuri dimineata, cu un elicopter in Muntii Fagaras, urmand a fi lasati la sol pentru a recupera corpurile a doi dintre cei trei turisti din Iasi dati disparuti. Salvamontistii vor forma doua echipe, pentru ca cei doi turisti disparuti se afla in vai diferite, urmand…

- Doua cadavre presupuse a fi ale turistilor din Iasi au fost vazute din elicopterul care a survolat masivul Fagaras marti, incepand cu ora 14,30, scrie Agerpres.Vicepresedintele CJ Brasov, Adrian Gabor, a precizat pentru AGERPRES ca deocamdata au fost vazute din elicopter cele doua cadavre, care vor…

- Inca un turist din cei trei disparuți in Fagaraș a fost reperat din elicopter marți seara. Cu puțin timp in urma, elicopterul il localizase pe primul turist din grupul celor trei, disparuți in munți de cateva zile. Tinand cont ca zona in care au fost gasiti cei doi turisti, cel mai probabil decedati,…

- Doua cadavre presupuse a fi ale turistilor din Iasi au fost vazute din elicopterul care a survolat masivul Fagaras marti, incepand cu ora 14,30. Vicepresedintele CJ Brasov, Adrian Gabor, a precizat pentru AGERPRES ca deocamdata au fost vazute din elicopter cele doua cadavre, care vor fi recuperate in…

- Salvamontisti de la Serviciul Salvamont al orasului Victoria, alaturi de jandarmii montani de la Sambata de Sus cauta trei turisti din Iasi, care s-au ratacit in Masivul Fagaras. ''Este vorba de doi barbati, unul de 62 de ani si 64 de ani si un tanar de 18 ani. Disparitia lor a…

- Trei turisti din Iasi, printre care si un minor, sunt disparuți de mai multe zile in Masivul Fararaș și sunt cautati de salvamontisti si jandarmi montani dupa ce ar fi plecat intr-o vacanta in munti, la sfarsitul lunii martie. Ultimul contact cu ei a avut loc saptamana trecuta. Cei trei sunt din judetul…

- Celula de criza la Brașov, ținuta la secret, dupa ce trei turiști din județul Iași au fost dați disparuți in masivul Fagaraș. Este vorba despre doua persoane de 60 de ani și una de 17 ani. Cei trei au plecat pe munte in data de 30 martie, pentru zece zile. Starețul de la Schitul Breaza a dar alarma,…

- Salvamontistii din Busteni au intrerupt, sambata seara, dupa cinci ore de cautari, actiunea de recuperare a turistului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Tanarul prins sub avasansa este din Bucuresti, are 30 de ani, iar salvatorii spun ca este imposibil ca el sa fi supravietuit.…