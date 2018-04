Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov au dispus, la data de 11 aprilie 2018, schimbarea incadrarii juridice a faptei reținute in sarcina inculpaților Adrian Ceplinsche si Mihai Constantin Mircea din infracțiunea de „lovire sau alte violente” in infractiunea de „tentativa la omor”. Reamintim…

- Barbatul de 66 de ani agresat in 31 martie de doi tineri, care l-au batut cu pumnii si picioarele pe scarile unui pasaj din Brasov, va avea o locuinta, dantura refacuta gratis si peste 90.000 de lei in cont. Un medic din Bucuresti, impresionat de povestea barbatului, s-a implicat in ajutorarea lui.

- Barbatul in varsta de 66 de ani lovit crunt de de doi tineri, la Brasov, si-a recapatat cunostinta, dar va vea nevoie de mult timp ca sa se recupereze, in urma bataii incasate. Deși l-au calcat in picioare și l-au lasat practic fara suflare, omul i-a iertat pe agresori. Printre lacrimi, lecția pe care…

- Un vrancean de 66 de ani a fost batut crunt intr-un pasaj din centrul Brașovului. Potrivit Digi24, incidentul a fost suprins de camerele de supraveghere. Vranceanul a fost agresat de doi tineri, unul de 18 ani, iar celalalt de 23 de ani. Cei doi agresori au fost prinsi, retinuti si…

- Pe imaginile postate pe internet, se vede cum batranul, de 66 de ani, din Vrancea, cade pe scarile dintr-un pasaj, apoi este luat la bataie, fiind lovit cu pumnii si picioarele in cap si in abdomen. Victima este apoi abandonata in stare de inconstienta, iar in zona apare un agent de paza.Imaginile…

- Un eveniment care se poate intampla o data-n viața s-a petrecut, ziele trecute, in Moldova. Cinci tineri din Iași s-au batut și au cazut cu toții in fosa plina cu fecale. Polițiștii ii cerceteaza acum pentru lovire dupa ce unul dintre ei a ajuns pe patul de spital. Intimplarea a avut loc, sambata seara,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Doi tineri condamnati la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Doi tineri au fost condamnați la Judecatoria Aiud la pedepse cu executare pentru infracțiuni contra persoanei. Inculpații sunt acuzați ca au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism,…