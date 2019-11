Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, a anuntat, luni, ca doreste sa mareasca, pentru anul viitor, sumele destinate cofinantarii proiectelor culturale, cu conditia sa existe propuneri din partea ong-urilor.

- Doua ursoaice, care au trait timp de 24 de ani in circuri, vor ajunge, saptamana viitoare, la Sanctuarul Libearty de la Zarnesti, Asociatia Milioane de Prieteni acceptand solicitarea SOS Zoo and Bear Rescue si The Lawrence Anthony Earth Organization (LAEO), din Ucraina, care au cautat un loc mai…

- In judetul Brasov, in perioada ianuarie – iulie 2019, numarul de societati comerciale cu participare straina la capitalul social subscris a crescut cu 3,7%, iar valoarea capitalului social subscris al acestora a avansat cu 4,1%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Mai exact, in primele…

- RASFAT…Primarul comunei Tutova a scos la licitatie proiectul de executie lucrari pentru investitia “Infiintare, amenajare spatiu public de recreere, Comuna Tutova, Judetul Vaslui. Valoarea totala estimata este de 473 041, 73 lei. Acest proiect a fost finantat din fonduri europene, prin intermediul Agentiei…

- Primarul comunei Cristian, Gicu Cojocaru, a prezentat, intr-o conferința de presa, care sunt investițiile care se realizeaza la nivelul localitații in acest an. Edilul a precizat ca, la aceasta ora, se lucreaza pe strada Lunga, la modernizarea iluminatului public, și pe strazile adicente, se ingroapa…

- Un proiect in valoare totala de peste 5,5 milioane lei, le va oferi micutilor din comuna Sanpetru, judetul Brasov, posibilitatea sa mearga, pentru prima data in aceasta localitate, la cresa. Este vorba de cererea de finantare cu numele ”Construire cresa in comuna Sanpetru, județul Brasov”, pentru care…

- Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a anunțat ca a semnat contractul de execuție la proiectul de investiții „Extindere modernizare rețele de apa potabila, comuna Fitionești“. Valoarea contractului este de peste 5 milioane de lei, iar lucrarile vor fi executate de Asocierea SC Madencris Prest…

- Baza de recuperare de ultima generatie la Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie din Brasov! Echipamente medicale de ultima generatie se vor achizitiona, printr-un contract de finantare prin Programului Operational Regional 2014-2020, pentru Ambulatoriul Spitalului Clinic…