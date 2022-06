Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de la Brigada de Operatiuni Speciale Brasov a fost retinut luni, pentru 24 de ore, fiind cercetat in cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Conform unui comunicat remis de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, politistul, Dorin Iulian Aitean,…

- Un șofer beat și fara permis de conducere a fost retinut de politisti dupa ce a facut scandal intr-o stație de carburanți din orașul Galați. Angajații stației au sunat la 112 pentru a anunța poliția ca barbatul refuza sa plateasca carburantul introdus in mașina, informeaza Observatornews. Potrivit poliției,…

- Zilnic, polițiștii rutieri desfașoara acțiuni menite sa contribuie la consolidarea gradului de siguranța a participanților la trafic. La data de 05 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași au oprit pentru control pe strada Nicolae Titulescu, un autoturism condus de un tanar, de…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Sacele, a fost retinut de Politie dupa ce a furat o masina parcata, iar dupa ce a condus-o o vreme, a ajuns in gardul unei case. Politistii au stabilit ulterior ca tanarul era sub influenta alcoolului si nu detinea permis de conducere pentru […] Articolul Brasov: Tanar…

- Marti, 26 aprilie, un barbat de 37 de ani din Șomcuta Mare, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, a fost reținut pentru 24 de ore. In fapt, duminica, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, pe D.N. 1C, s-a produs…

- In seara zilei de 8 aprilie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un barbat de 56 de ani din municipiu, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat doua autoturisme parcate pe strada Granicerilor. Intrucat barbatul emana halena alcoolica,…

- In seara zilei de 8 aprilie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un barbat de 56 de ani din municipiu, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat doua autoturisme parcate pe strada Granicerilor. Intrucat barbatul emana halena alcoolica,…

- La data de 5 aprilie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 35 de ani, din Muresenii Bargaului, cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta…