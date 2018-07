Stiri pe aceeasi tema

- Potopul s-a abatut și asupra satului Cobor, din comuna brașoveana Ticuș, duminica dupa-amiaza. Localnicii spun ca nu au mai vazut așa ceva in ultimii 45 de ani. Mai multe paraie care trec prin localitate s-au umflat din cauza unei ploi torențiale, iar apele au maturat totul in cale. Șuvoaiele de apa…

- Intervenții si in Budila, unde 2 case si 15 curti au fost inundate. „Se acționeaza cu trei motopompe remorcabile si transporatbile si o motopompa de mare capacitate”, spune reprezentantul ISU Brașov. Inspectoratul pentru Situațiide Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasta ora in comuna Ormenis pentru…

- Pompierii din Fagaras si Victoria intervin vineri pentru evacuarea apelor din mai multe curti, beciuri, case si gradini inundate in localitati de langa Fagaras, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. In localitatea Sambata de Sus intervin pompierii de la Sectia orasului…

- O ploaie torențiala a provocat inundații in localitatea Magina. Detașamentul ISU Aiud a intervenit astazi, in jurul orei 14.45, cu 2 autospeciale, 2 motopompe și 4 subofițeri pentru evacuarea apei din 3 gospodarii. Zona s-a aflat sub avertizare cu Cod Galben pana la ora 15.00. Au fost prognozate averse…

- Pompierii militari din Aiud au intervenit, astazi in jurul pranzului, la un incident semnalat la Teiuș. Potrivit ISU Alba este vorba despre salvarea unei persoane cazute intr-un decantor cu apa. La fața locului s-a deplasat Detașamentul Aiud, cu o autospeciala și 5 subofițeri. Știre in curs de actualizare……

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, sambata seara, ca autoritatile din Salaj au primit un apel prin care se anunta ca doua persoane sunt surprinse de viitura, pompierii deplasandu-se la fata locului."A fost primit un apel privind doua persoane posibil suprinse de viitura intr-o localitate…

- Peste 100 de pompieri militari actioneaza sambata, in mai multe localitati din judetul Brasov, pentru evacuarea apei din subsoluri, case, curti, dar si din subsolul spitalului din Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Pompierii intervin pentru inlaturarea efectelor inundatiilor…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 19 mai 2018, in jurul orei 17:30, la un autoturism, pe Autostrada A1, Sebeș-Oraștie, la kilometrul 315. Pompierii militari din Sebeș au fost chemati sa intervina. „Garda Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe Autostrada A1, km 315,…