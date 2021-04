Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Elevilor dezaproba deciziile luate astazi de Ministerul Educației. Reprezentanții elevilor considera ca este iresponsabila menținerea școlilor deschise in format fizic, atunci cand incidența cazurilor de COVID-19 este foarte mare. Consiliul subliniaza ca unitațile de invațamant…

- Primaria Brasov spune ca programul „Cornul si laptele“ nu este suficient de atractiv pentru copiii din oras. Din acest motiv, municipalitatea vrea sa preia programul de la Consiliul Judetean si sa-l diversifice.

- Inspectorul general al Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Botosani, Gabriel Hartie, si-a exprimat dezacordul fata de o decizie a autoritatilor de a-i invita pe parintii elevilor care invata online sa mearga la unitatile scolare pentru a lua laptele si cornul. Consiliul Judetean (CJ) Botosani a trimis…

- Potrivit unui comunicat de presa al Consiliului Național al Elevilor (CNE), diminuarea numarului de clase, din cauza unei cifre de scolarizare mai mici pentru anul scolar 2021-2022, „va atrage dupa sine supraaglomerarea claselor ramase, iar acest lucru va reduce in mod semnificativ calitatea actului…

- Decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența a fost transmisa vineri seara, dupa o solicitare a ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Singura condiție impusa de CNSU este ca incidența cumulata la 14 zile sa nu depașeasca 6 la mia de locuitori in zonele din scenariul roșu unde elevii din…

- Programul „Cornul și laptele”: Produsele REFUZATE de elevi și parinți vor fi DONATE spitalelor și centrelor sociale A fost schimbata legislația, iar parinții vor putea sa ridice cornul și laptele de la școala. Daca le refuza, vor fi donate catre spitale sau centre sociale. Sunt insa județe in care acest…

- In scopul asigurarii dreptului la invațatura și a dreptului la sanatate, reprezentanții Ministerului Educației au informat prin intermediul unui comunicat de presa, mai multe masuri cu privire la prevenirea și combaterea imbolnavirilor cu virusul SARS-COV-2. O prima masura este ca in cazul in care elevii…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mureș informeaza, pe pagina web a instituției, www.edums.ro, ca Banca Comerciala Romana a demarat doua proiecte de educație financiara, ambele adresate elevilor. "Scoala de bani pe roți – Camionul Flip" Astfel, proiectul "Scoala de bani pe roți – Camionul…