Handbalistul francez Pierre Yves Ragot este audiat, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce, la domiciliul acestuia au fost descoperite, in urma unei perchezitii, aproximativ 700 de grame de cannabis si o instalatie folosita la intretinerea culturii indoor.



Conform unui comunicat remis, joi, de DIICOT-Serviciul Teritorial Brasov, un cetatean francez, in varsta de 34 de ani, care locuieste in municipiul Fagaras, este audiat, joi, intr-un dosar in care este suspectat de trafic de droguri de risc.



"La data de 4 iunie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…