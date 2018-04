Fetita de cinci ani din Zizin a murit dupa ce un oblon al atelajului hipo in care se afla a cazut peste ea, precizeaza purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu.



''Fetita de cinci ani se deplasa duminica, in jurul orei 14.20, impreuna cu familia, cu un atelaj hipo, pe DJ 103A, catre o zona de recreere din apropierea cantonului silvic Zizin. Se pare ca s-ar fi speriat calul si ar fi iesit in fuga de pe drum. Tatal al fi reusit sa coboare iar mama si ceilalti doi copii ar fi fost aruncati din caruta. Numai fetita a ramas si peste ea a cazut unul dintre obloane'',…