- Doi ingrijitori de la Gradina Zoologica Brașov sunt in stare grava dupa ce au fost atacați, luni, in cusca ursilor.Potrivit primelor informatii, cei doi ingrijitori de la Gradina Zoologica Brașov au fost atacați, luni, de urși.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru acordarea primului ajutor unui motociclist ranit. Potrivit prutatorului de cuvant al IUS, plt. major Luiza Danila, acesta a fost gasit de catre un trecator intre localitațile Holbav si Paltin „Este inconstient, in stop cardio-respiator.…

- Un numar de 18 pompieri din municipiul Medias intervin in sprijinul cetatenilor afectati de inundatii din judetul Alba, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, pompierii s-au deplasat cu autospeciale…