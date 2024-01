Stiri pe aceeasi tema

- “Si in cursul anului trecut am facut aceste demersuri pentru sistemul de sanatate, aproband, din cate imi aduc aminte, patru mii de posturi pentru Ministerul Sanatatii si o mie de posturi pentru autoritatile publice locale. Acum la nivelul Ministerului Finantelor, Memorandumul de la Ministerul Dezvoltarii…

- Ministrul Finanțelor anunța un val de angajari. Statul va scoate la concurs nu mai puțin de 5.000 de posturi. Citește și: Un fost polițist și-a amenințat vecina ca o omoara. Apoi s-a baricadat in apartament Problema posturilor din sistemul de sanatate se va rezolva, probabil, in cursul acestei saptamani,…

- Gradinita cu Program Normal ,,Zubeyde Hanim" Constanta scoate la concurs doua posturi de ingrijitor copii.Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:ndash; absolvent studii medii scoala profesionala;ndash; vechime in domeniu ndash; nu necesita experienta;ndash;…

- In perioada 27 noiembrie 2023 – 23 ianuarie 2024, Direcția Naționala Anticorupție organizeaza interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui numar de 25 de posturi de procuror, potrivit datelor de pe pagina de internet a…

- Cresa nr. 1 Mangalia scoate la concurs doua posturi vacante: administrator financiar contabil 1 post, secretar 1 post. Conditii si cerinte specifice pentru administrator financiar contabil : studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic; cunostinte…

- Procuratura Generala scoate la concurs mai multe funcții vacante, atat in instituțiile din capitala, cat și in cele din teritorii. Sunt la mare cautare specialiștii principali in diferite direcții din cadrul organelor de urmarire penala.

- COMUNICAT DE PRESA Pentru incadrarea ca polițist de penitenciare, Administrația Naționala a Penitenciarelor a scos la concurs, din sursa externa, 4 posturi vacante din sectorul economico-administrativ din cadrul Penitenciarului Focșani astfel: 1 post vacant de ofițer inginer agronom; 1 post vacant de…

- Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta ascoate la concurs doua posturi vacante de administrator, gradul II, nivel studii M ndash; Biroul administrare cladiri, Directia locuinte sociale.Pentru a putea participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice: Pregatire…