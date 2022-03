Stiri pe aceeasi tema

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus ca nu crede intr-o invadare generalizata a Ucrainei din cauza urmarilor pe care le-ar avea acest lucru pentru Rusia. ”Nu cred intr-o invadare a Ucrainei dintr-un motiv simplu. In primul rand repercusiunile vor fi teribile pentru Rusia, in al doilea rand, Putin…

- Principalele declarații ale liderului de la Casa Alba:In ciuda eforturilor Rusiei de a ne dezbina, va pot spune ca nu a reușit, suntem uniți. Rusia incearca sa creeze o falsa justificare pentru a ataca Ucraina, invoca un fals genocid in DonbasCredem ca Rusia va ataca Ucraina in urmatoarele zile, cu…

- Tot Putin a mai spus ca lansatoarele de racheta din Romania și Polonia sunt o amenințare pentru Rusia. Aceste declarații au fost facute la intalnirea pe care a avut-o cu omologul sau, Viktor Orban, la Kremlin, cu putin timp in urma, scrie AFP. In primele sale comentarii despre conflictul cu Occidentul,…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…