Un tip de branza proaspata bulgareasca din lapte de capra a castigat premiul cel mare in cadrul editiei de anul acesta a Great Taste Awards, cel mai important sistem de acreditare pentru alimente si bauturi promovat de Guild of Fine Food, o publicatie britanica specializata in produse gourmet. Aceasta realizare a fost raportata de compania bulgara din domeniul alimentar Harmonica, creatoarea acestui produs, potrivit BTA, preluata de Agerpres. Branza proaspata din lapte de capra Harmonica a castigat trei stele („Exquisite”), care reprezinta cea mai inalta clasificare menita sa recunoasca alimentele…