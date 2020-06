Stiri pe aceeasi tema

- In situația in care sunt estimate 116 milioane nașteri in cele aproximativ 9 luni de la declararea pandemiei de coronavirus, UNICEF indeamna guvernele și donatorii sa mențina serviciile vitale pentru femeile insarcinate și nou-nascuți Conform estimarilor, in contextul tensionat al pandemiei de COVID-19,…

- Direcția Naționala de Informații a Statelor Unite a anunțat, joi, ca a ajuns la concluzia ca noul coronavirus nu a fost creat de om sau a fost modificat genetic. „Ansamblul serviciilor de informații ofera in mod constant sprijin crucial liderilor politici și celor care lupta impotriva virusului care…

- Maatje Benassi, o mama a doi copii și rezervist in cadrul armatei SUA, a devenit ținta adepților de teorii ale conspirației, care o acuza pe nedrept ca a cauzat pandemia de coronavirus. “Teoreticianul” conspirației spune ca femeia a dus boala in China, potrivit CNN Business.

- Experti in sanatate, mediu si microbiologie de la Universitatile din Oregon si California recomanda deschiderea geamurilor, in detrimentul folosirii intense a aparatului de aer condiționat, pentru ca acesta favorizeaza raspandirea noului coronavirus.Experții recomanda tuturor sa deschida geamurile locuintelor…

- Un medic explica un fapt uluitor. Barbatii prezinta un risc mai mare de a muri din cauza Covid-19 decat femeile. Medicul Mihai Craiu explica cum este posibil acest lucru, pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.Potrivit medicului Mihai Craiu, primele studii despre infectia cu…

- Santiago Galvan este un primar tanar, in varsta de 40 de ani, iar acum trei saptamani a decis sa blocheze patru dintre cele cinci intrari in oraș. Se intampla pe 14 martie, in aceeași zi in care Spania declara starea de urgența. De atunci, in tara s-au anunțat peste 100.000 de cazuri și peste 10.000…

- Un avocat american a intentat in Texas un proces impotriva Chinei, susținand ca virusul COVID-19 este o arma biologica dezvoltata in secret de oficialii chinezi. Este primul proces de acest tip dupa ce suspiciunile ridicate de avocat au circulat pana acum ca teorii ale conspirației pe rețelele de…