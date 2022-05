Brandul Tommy Hilfiger anunța parteneriatul „Play it Forward” cu Shawn Mendes – cantareț și compozitor canadian de succes. Parteneriatul este realizat din dorința de a construi un viitor mai bun pe baza viziunii lor comune. Aceasta colaborare prezinta mai multe direcții și va debuta cu Shawn Mendes ca protagonist principal al campaniei globale Vara 2022, intitulata „Classics Reborn”, care prezinta o colecție realizata in intregime din materiale mai sustenabile. Nu trebuie omis faptul ca Mendes este considerat și unul dintre sex-simbolurile scenei muzicale in momentul de fața. In plus, pe parcursul…