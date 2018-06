Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Magurele Science Park a intrat astazi in linie dreapta odata cu conferinta „We are inventing the future! Our bet on science”, unde presedintele Klaus Iohannis a declarat ca „acest proiect poate stopa sau chiar inversa exodul de talente din domeniul cercetarii”. La start, proiectul…

- Ziua a doua a Campionatelor Internationale de inot ale Romaniei a adus, vineri, cinci victorii pentru reprezentantii tarii noastre in Bazinul Olimpic Tolea Grintescu din Bucuresti. Daniel Cristian Martin a castigat la 100 m fluture, cu nou record national de juniori, Laurentiu Haiducu s-a impus la 400…

- ROMANII AU TALENT 2018. Ianis Anghel, Leonardo Dragusin, trupa Idiot, Vlad & Ioana, Vlad Zapu & DJ Est, Badea Brothers, Jorik Papusoi, Alex Stefanescu, Anastasia & Serghey si Alla au facut spectacol pe scena talentului in etapa preselectiilor, au impresionat publicul si juratii si s-au…

- Asociatia ”Moldova vrea autostrada” a inceput pe Facebook o campanie de mobilizare a proprietarilor de masini si nu numai ei pentru a participa la amplul protest care va avea loc pe data de 19 mai. De altfel, pentru a reusi sa atraga atentia autoritatilor, organizatorii spera ca la manifestatie sa participe…

- El adauga ca o parte din noile proiecte vor fi directionate catre alte zone din tara in afara de Capitala. „Ma astept ca la jumatatea lui 2019 sa se livreze un volum mare de cladiri de birouri pe care piata va trebui sa il absoarba. Acest lucru va determina directionarea noilor proiecte importante…

- Intr-o asezare situata la egala distanta de Bucuresti si de Ploiesti exista un obiectiv turistic de patrimoniu national. Pe pamantul unde poposea diligenta care facea legatura intre Tara Romaneasca si Moldova, Mihai Viteazul a avut o mosie ce a ajuns in proprietatea familiei lui Barbu Catargiu, cel…

- Unul dintre cei mai cunoscuti pianisti romani contemporani, Horia Mihail, porneste din nou intr-un turneu national extraordinar. In perioada 9 aprilie – 8 mai va sustine 18 recitaluri in 17 orașe din țara. „Pianul calator”, ediția a opta, marcheaza 100 de ani de la Marea Unire de la Alba…

- Concluziile unui sondaj internațional comandat de Vodafone și derulat în 15 țari unde grupul este prezent arata ca, dintre toți participanții, tinerii din România între 18 și 24 de ani sunt cei mai încrezatori în perspectiva de a avea o cariera în domenii digitale.…