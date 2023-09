Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” reunește 100 de lucrari ale artistului din mari muzee ale lumii și din țara și este parte din programul „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii” Marți a avut loc la București, la Banca Naționala a Romaniei, conferința de presa care…

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Fundația „Oravitzan”, aduce in fața vizitatorilor o expoziție unica. „Spațiile Oravitzan” va fi vernisata joi, 14 septembrie 2023, de la ora 13:00. In continuarea evenimentului realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, de la ora 15:00, in Sala Revoluției…

- Luna septembrie a anului in care Timișoara este capitala europeana a culturii invita publicul sa ramana conectat la arte vizuale și muzica simfonica, iar TM2023 continua cu festivaluri europene de teatru, conferințe despre patrimoniu, targuri de viniluri,

- The European Capital of Culture ECC2023 invites the public, in September, to stay connected to visual arts and symphonic music, European theater festivals, heritage conferences, vinyl fairs, the long-awaited Brancusi exhibition and the George Enescu International Festival.The French Institute in…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Hidroelectrica, cel mai mare, ieftin și profitabil producator de energie electrica din Romania, arata ca mecanismul impus de Guvern de plafonare a prețului la consumatorii finali casnici și non casnici i-a produs pierderi. Compania arata, in raportul pentru primele șase luni,…

- Cea mai mare expozitie cu opere realizate de Brancusi din țara noastra din ultimii 50 de ani va fi organizata la Timisoara. Evenimentul este prilejuit de Programul Capitala Europeana a Culturii. Expoziția va putea fi vizitata la Muzeul Național de Arta, in conditii exceptionale de securitate, in perioada…