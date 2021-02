Brâncuși, în licitație, la București: Cu cât se mai „vinde” artistul In ajunul Zilei Naționale Brancuși, pe 18 februarie, in cadrul Licitației Artmark de Arta Postmoderna și Contemporana vor fi prezente doua creații din repertoriul apreciatului artist roman. Prima dintre acestea – lucrarea “Le Crocodile” – face parte din seria experimentelor de atelier realizate in plumb de celebrul sculptor și va fi scoasa la licitație, pentru prețul de pornire de 3.000 de euro. Faurita de Brancuși in 1949, lucrarea provine din Fondul Brancuși, colecția Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu. Opera este reprodusa in monografia “Brancusi”, Pontus Hulten, fiind inventariata și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creație din repertoriul celui mai cunoscut artist roman, Constantin Brancuși, la București. Lucrarea "Le Crocodile" face parte din seria experimentelor de atelier realizate in plumb de celebrul sculptor și va fi scoasa la licitație, pentru prețul de pornire de doar 3.000 de euro, in ajunul Zilei…

- Lucrarea "Le Crocodile" si fotografia "Cap de fata" ("Premiere pierre directe") realizate de Constantin Brancusi, cel mai cunoscut artist roman, vor fi scoase la licitatie pe 18 februarie, online, in cadrul licitatiei Artmark de arta postmoderna si contemporana. Potrivit Artmark, lucrarea "Le Crocodile"…

- Creație din repertoriul celui mai cunoscut artist roman, Constantin Brancuși, la București. Lucrarea "Le Crocodile" face parte din seria experimentelor de atelier realizate in plumb de celebrul sculptor și va fi scoasa la licitație, pentru prețul de pornire de doar 3.000 de euro, in ajunul Zilei…

- Institutul Francez din Romania si Agenția Universitara a Francofoniei in Europa Centrala si Orientala organizeaza a patra ediție a concursului « Teza mea de doctorat in 180 secunde ». Competitia permite doctoranzilor si tinerilor doctori in stiinte sa-si prezinte subiectele de cercetare in termeni accesibili,…

- Asistenta Mihaela Anghel, primul roman vaccinat impotriva COVID-19, a transmis, duminica dimineața, un indemn la vaccin, ca ”sa scapam odata de nenorocirea asta”. Angajata la Institutul ”Matei Balș” din București, asistenta Anghel a declarat ca nu s-a gandit niciodata de ce a fost aleasa ea sa fie primul…

- Agenția de știri Reuters a facut o confuzie de zile mari in aceasta seara. Cand Ludovic Orban a demisionat din Guvernul Romaniei, agenția a ilustrat știrea cu fotografia lui Viktor Orban. Știți voi, confuzia clasica – Budapesta – București, doar ca de data asta Orban care e Ludovic, nu Viktor. Fotografia…

- O opera de arta unica in lume, dedicata lui Constantin Brancusi, se construieste in curtea Muzeului de Arta din Craiova si a inceput deja sa prinda contur. Proiectul este coordonat de Consiliul Judetean Dolj, cu fonduri europene, fiind elementul de baza al muzeului din Craiova dedicat marelui…

- Seria de filmulețe de promovare a Romaniei pe plan internațional continua vineri, 13 noiembrie, cu un nou episod dedicat sculptorului roman Constantin Brancuși. „Vom ști vreodata cum apar geniile? Artistul pe care-l celebram astazi a avut parte de multe experiențe definitorii: o copilarie la țara,…