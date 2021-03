Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca au fost date peste 30 de amenzi atat unor participanți care au protestat in noaptea de duminica spre luni fața de noile restricții impuse in pandemie, cat și organizatorilor. In Piata Universitatii, oameni adunați la protest nu au purtat masti si au scandat…

- Noile restricții au fost publicate in Monitorul oficial duminica și au intrat in vigoare in aceeași zi, de la ora 00. Cateva sute de manifestanți s-au adunat in seara raspantiei pentru a-și exprima impotrivirea fața de hotararea autoritaților. Au avut loc proteste in București, Braila, Galați, Timișoara,…

- George Simion , presedintele AUR, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, noi proteste in Romania, astazi, incepand cu ora 17.00. “Astazi, la 17.00, cu adevarat ne luam tara inapoi. In toata Romania, nu exista scuze”, a scris George Simion pe Facebook. Ieri, mii de oameni au iesit in strada in Constanta,…

- Zeci de pasageri romani au fost prinși in sudul Franței, la frontiera Perthus, departamentul Pyrenees-Orientales, cu teste COVID false, pentru a putea patrunde in țara. Polițiștii i-au identificat și i-au trimis ulterior inapoi in țara. Iata care a fost motivul și cum au fost pedepsiți romanii!

- Peste 100 de tineri s-au adunat noaptea trecuta, in fața primariei si a prefecturii din Braila. Acestia au protestat fata de noile restrictii impuse. Manifestatia a fost, insa, intrerupta de jandarmi. Circa 50 de protestatari au plecat in marș de la Primarie spre Prefectura, apoi s-au intors spre centru.…

- Protestul polițiștilor de la Palatul Cotroceni da naștere la scene neverosimile. Jandarmii au intrat in mulțime și au ridicat pe sus polițiștii care protestau. Aceștia au fost duși la dube și legitimați. Citește și: Scandal intre Diana Șoșoaca și Grigore Cartianu, in direct la TV: Șoșoaca…

- Accident rutier in Cosambesti, judetul Ialomita. O persoana a fost ranita.Echipaje de la Detasamentul de Pompieri Slobozia Garda de Interventie Slobozia, cu o autospeciala pentru stingere, o autospeciala pentru descarcerare si un echipaj al SAJ Ialomita, au intervenit in jurul orei 16:10, pe DJ201,…