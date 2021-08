Brăila: Pompierii au intervenit la şapte incendii în ultimele 24 de ore; patru au fost incendii de vegetaţie Pompierii subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dunarea" Braila au fost solicitate sa intervina, in ultimele 24 de ore, pentru limitarea si lichidarea a sapte incendii si acordarea de ajutor in zece cazuri medicale. Potrivit ISU Braila, Garda de interventie Faurei a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in localitatea Visani. Cauza probabila care a dus la producerea incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un conductor electric defect. A ars anexa gospodareasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Demisolul unui complex de spatii comerciale din Ramnicu Valcea a fost inundat iar covorul asfaltic de pe strada Nicolae Titulescu din municipiu a fost deteriorat pe o portiune de cateva zeci de metri in urma precipitatiilor abundente cazute marti dupa-amiaza, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Incendiul izbucnit vineri in Parcul Natural Portile de Fier a fost stins sambata in jurul pranzului, focul afectand o suprafata totala de 10 hectare de vegetatie, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti, arata Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata la Iasi, ca reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu vor merge la Navodari pentru a investiga cauzele incendiului de la Rafinaria Petromidia, scrie News.ro . „Cei de la Mediu merg acolo si investigheaza. Ieri (vineri – n.r.), primul lucru pe care l-am facut…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si pompierii voluntari au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru degajarea a circa 90 de copaci si mai multi stalpi doborati de vant, in urma unei furtuni violente care a lasat fara curent electric…

- UPDATE – Incendiul puternic izbucnit marti noaptea la un depozit de mase plastice din municipiul Barlad a pornit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric produs la un cablu electric, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Incendiul…

- Pompierii militari au intervenit, luni, la Galati, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in mers, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, ISU a fost sesizat prin 112 ca un autoturism a luat…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al judetului Mehedinti au intervenit, in ultimele 24 de ore, la doua accidente rutiere. In cursul zilei de joi, un echipaj de paramedici din cadrul Garzii de Intervenție Baia de Arama a intervenit cu o ambulanța SMURD,…

- Apelul care sesiza izbucnirea incendiului pe strada Horia din municipiu, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor, in jurul orei 11.35, apelantul precizand ca ca arde acoperișul unei anexe in care este depozitat azot.Pentru gestionarea situației…