17 proiecte selectate in cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3), finanțat prin Programul RO-CULTURA, cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, au fost semnate, vineri, la Ministerul Culturii.

Actorul Victor Rebengiuc este personalitatea care face invitatia de anul acesta la Astra Film Festival: „Filmul documentar este un act cultural care onoreaza natura umana". Un documentar despre romii cortorari din sudul Transilvaniei va fi proiectat in deschidere, anunta organizatorii.

Soprana Diana Alexe, secondata de pianista Raluca Ouatu, va evolua pe scena Salii mici a Ateneului Roman, marti, de la ora 19,00, intr-un program de lieduri si arii din opera, informeaza Agerpres.

Bihorenii sunt invitati sa-si petreaca ziua de 2 octombrie la evenimentul "Canta padurea", organizat in padurea din apropierea Bailor 1 Mai, incepand cu ora 11,00 pana la 17,30, "experimentand terapia forestiera", dupa cum transmit organizatorii.

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa joi la un eveniment de gastronomie sustenabila, dedicat celebrarii Zilei Internationale de Constientizare Asupra Risipei si Deseurilor Alimentare, informeaza ministerul de resort.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza in 6 octombrie un eveniment cultural in memoria PS Vasile Flueraș.

Art Safari, cel mai important eveniment dedicat artei din Romania, revine Palatul Dacia-Romania din strada Lipscani, nr. 18-20, in perioada 23 septembrie - 11 decembrie.

Peste 120 de mesteri sunt asteptati sa participe, in perioada 3-4 septembrie, la a 56-a editie a Targului Olarilor, cel mai longeviv eveniment cultural al Sibiului, care va avea loc in Piata Mare din centrul orasului, informeaza, miercuri, un comunicat de presa al organizatorilor.