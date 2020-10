Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Braila, Marian Dragomir, declarat impotriva purtarii obligatorie a maștii in toate spațiile publice, a postat un mesaj in care declara „Victorie”, in condițiile in care in oraș nu s-a ajuns la rata de infectare de 3 la mie: „Garanteaza cineva ca daca purtam masca nu ne infectam?”.„VICTORIE…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ), Francisk Chiriac, si primarul Brailei, Marian Dragomir, si-au depus vineri candidaturile pentru alegerile locale programate in luna septembrie, noteaza Agerpres. "Candidam cu cea mai buna echipa pentru Braila, cu cei mai buni si performanti consilieri municipali,…

- Primarul Brailei, Marian Dragomir (PSD), a declarat miercuri, pentru AGERPRES, referitor la afirmatia premierului Ludovic Orban privind obligativitatea purtarii mastii in zone aglomerate cum ar fi Faleza Dunarii din Braila, ca aceasta masura ar fi "o prostie", care nu se justifica. "Consider ca este…