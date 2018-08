Numarul focarelor de pesta porcina africana din judetul Braila a ajuns la 13, dupa ce virusul a mai fost confirmat in trei localitati din Insula Mare a Brailei, potrivit informatiilor furnizate miercuri de Directia Sanitar Veterinara (DSV) Braila.



Cele trei noi focare au fost confirmate in localitatile Marasu, Bandoiu si Magura din Insula Mare a Brailei, iar porcii, in numar de aproximativ 200 de exemplare, urmeaza sa fie eutanasiati de autoritatile sanitar-veterinare.



Pana la sfarsitul saptamanii trecute, in judetul Braila, au fost eutanasiati si ingropati 3.014 porci,…