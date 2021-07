Stiri pe aceeasi tema

- In data de 05.07.2021, ora 11:35, Poliția Orașului Hațeg, a fost sesizata prin SNUAU 112, despre faptul ca pe DN66, la intersecția Strazii Progresului cu strada Nicolae Titulescu din localitatea Hațeg, a avut loc un accident de circulație rutiera soldat cu victime omenești. Politistii ajunsi…

- Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 16.20, la intersecția strazilor Ștefan Luchian și Buna Ziua Din primele date, o conducatoare auto care se deplasa pe strada Ștefan Luchian, ajunsa la intersecția cu strada Buna Ziua, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa inspre Calea Turzii.…

- UDPATE! „Din primele date de la fața locului a reieșit ca, autoturismul condus pe strada Culturii de catre un șofer in varsta de 52 de ani, din Cislau, ajuns la intersecția cu strada Al. Marghiloman, a intrat in coliziune cu o mașina condusa pe drumul prioritar dinspre Braila catre zona centrala a municipiului…

- Vineri noapte, in jurul orei 00:30, s-a produs un accident rutier la intersectia strazilor Rudului si Plaiesilor, fiind avariate 4 autoturisme. Potrivit IJP Prahova, doi soferi in varsta de 20 de ani au intrat in coliziune in intersectia mentionata, iar in urma impactului, au mai fost avariate…

- Politistii lugojeni efectueaza cercetari fata de un tanar de 24 de ani, care a refuzat sa opreasca la semnalele regulamentare. Tanarul nu detinea permis de conducere si s-ar fi aflat sub influenta substantelor psihoactive, a anuntat IPJ Timis. Politistii Biroului Ordine Publica Lugoj, in timp ce se…

- Trei mașini au fost avariate serios in Gheorgheni, pe strada Constantin Brancuși, duminica, 18 aprilie, in jurul orei 16.30.Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Constantin Brancuși cu strada Brancoveanu. Nu s-au inregistrat victime, dar cel puțin una dintre mașini a plecat de acolo pe platforma,…

- Un barbat din București, care a condus beat, a lovit 12 mașini parcate pe o strada din Brașov. Polițiștii au constatat ca nici nu avea permis de conducere, așa ca i-au intocmit dosar penal. Barbatul in varsta de 31 ani, din București, conducea pe strada Nucului din Brașov și, la un moment dat, a pierdut…

