Politistii au descoperit 29 de tone de azotat de amoniu pastrate necorespunzator intr-un depozit din zona portului, pentru neregulile constatate fiind intocmit dosar de cercetare penala, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.



Politisti din cadrul IPJ Braila au efectuat, pe 13 august, verificari la depozitul unei societati comerciale situat in incinta zonei portuare, ocazie cu care au fost descoperite 29 de tone azotat de amoniu, depozitate in aer liber, in conditii necorespunzatoare, ambalate in 58 de saci, de 500 de kilograme fiecare.

