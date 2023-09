Stiri pe aceeasi tema

- "Patrioții adevarați iși doresc promovarea identitații noastre naționale in lume și construirea unui destin al Romaniei in Europa. De aceea, apartenența țarii la structurile euro-atlantice este destinul nostru istoric, iar cei ce spun altceva sunt falși p

- Unii politicieni francezi sunt susținatorii aprigi ai separatiștilor armeni din Karabakh, care se afla sub controlul Rusiei și care se opun in mod constant incheierii pacii cu Azerbaidjan. In timp ce Europa consolidata ajuta la normalizarea relațiilor dintre Baku și Erevan, francezii ii imping catre…

- Reteaua de fundatii pentru o „societate deschisa” (Open Society Foundations, OSF), organizatia caritabila infiintata de miliardarul George Soros, intentioneaza sa se retraga sau sa puna punct unei mari parti din munca sa in Uniunea Europeana, pe masura ce isi redirectioneaza atentia spre alte parti…

- Preturile gazului natural in Europa au crescut cu aproximativ 40%, miercuri, in contextul in care potentialul perturbarii la nivel mondial a aprovizionarii cu gaz natural lichefiat din Australia a generat temeri pe pietele de tranzactionare, informeaza co

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2022 si va ramane in apropierea acestui nivel si in 2023, pe masura ce cresterea puternica din Asia compenseaza pentru scaderile din SUA si Europa, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Reuters.Potrivit celui mai recent…

- Rezultat istoric pentru olimpicii romani la Matematica: Locul 1 in Europa și locul 4 mondial, la Olimpiada din Japonia Elevii olimpici romani au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internaționala de Matematica (OIM) 2023 din Japonia, aducand Romania pe locul 1 in Europa și pe locul…

- Dupa ce a sancționat importul majoritații gazelor prin conducte din Rusia, UE incepe acum sa vizeze fluxul de GNL rusesc in bloc. Statele membre ale UE au crescut consumul de GNL din Arctica cu 50% de la inceputul sancțiunilor. O noua propunere ar permite statelor membre ale UE sa blocheze importul…

- Matteo Patrone, directorul general al BERD pentru Europa de Est si Caucaz, a declarat intr-un comunicat ca finantarea ar contribui la mentinerea fluxului de finantare catre sectorul privat si municipalitatile Ucrainei, in ciuda razboiului Rusiei impotriva vecinului sau. Invazia pe scara larga a Rusiei…