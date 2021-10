Brad Pitt şi George Clooney, într-un proiect Apple Studios. În ce film vor juca Brad Pitt si George Clooney sunt implicati intr-un proiect Apple Studios regizat de Jon Watts, cunoscut pentru cele mai recente trei filme „Spider-Man”. Potrivit Deadline, este luata in considerare si o lansare in cinematografe a acestui film. A fost mentionat ca Lionsgate, Sony, Netflix, Universal, Amazon, Annapurna Pictures si Warner Bros. au pus piedici proiectului care reuneste starurile „Ocean’s Eleven”. Desi nu sunt cunoscute multe despre actiunea filmului, din primele informații, este centrat pe doi intermediari care obtin acelasi contract. Productia este cea mai recenta achizitie a Apple… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

