- Brad Parscale, fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost spitalizat, dupa ce sotia sa a avertizat politia ca acesta a amenintat sa se sinucida, scrie presa americana, relateaza AFP. Brad Parscale – un personaj impozant si cunoscut prin faptul ca vorbeste deschis – a fost inlocuit in functie,…

- Contul de Twitter al unui fost candidat la președinția Statelor Unite raspândește conspirații de dincolo de mormânt, scrie The Hill.Herman Cain, un fost om de afaceri și candidat la nominalizarea Partidului Republican pentru președinția Statelor Unite, a murit luna trecuta din cauza…

- Curtea suprema a SUA a decis ca aproximativ jumatate din statul american Oklahoma le aparține nativilor americani într-o hotarâre istorica pentru drepturile acestora, noteaza BBC.Judecatorii au decis cu 5 voturi la 4 ca o bucata semnificativa din estul statului, inclusiv Tulsa, al…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…