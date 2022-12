Copiii refugiaților ucraineni din țara noastra au impodobit luni, 5 decembrie, un brad de Craciun, la Centrul de primire si distribuire a donatiilor deschis de Primaria Capitalei in pavilionul G7 de la Romexpo, in așteptarea lui Moș Craciun. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 17 Daca cei mici au impodobit bradul cu aceeași bucurie și veselie din fiecare an, parinții acestora au parut mai degraba impovarați de situația razboiului care le devasteaza țara și i-a determinat sa se refugieze in strainatate, putand fi vazuți la cozi la care așteptau sa primeasca produsele de care au atata nevoie. “Din pacate,…