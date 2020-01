Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea privind eliminarea pensiilor speciale Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, apreciaza ca propunerea legislativa a PNL privind eliminarea pensiilor speciale este neconstitutionala si ca liberalii ar trebui sa o retrimita la comisii pentru a…

- Guvernul a aprobat proiectul pentru alegerea primarilor in doua tururi Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul a aprobat joi, 16 ianuarie, proiectul privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin și își va angaja raspunderea pentru…

- USR-PLUS sustine in continuare organizarea de alegeri anticipate Liderul USR, Dan Barna (în stânga pozei), și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. Alianta USR-PLUS sustine în continuare organizarea de alegeri anticipate. Presedintele USR Dan…

- USR-PLUS: "Alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru Romania" Liderul USR, Dan Barna (în stânga pozei), și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. Alianta USR - PLUS saluta concluzia comuna la care au ajuns premierul si presedintele si anume,…

- Marcel Ciolacu: "Alegerile anticipate ar declansa o criza politica" Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania într-o criza…

- Premierul Ludovic Orban, intrevedere cu președintele PE, David Sassoli Foto: gov.ro. România solicita autoritaților europene sa introduca prevederi care sa permita pastrarea competitivitații companiilor europene dupa implementarea acordului Green Deal de lupta împotriva schimbarilor…

- Proteste ale BNS in fata Curtii Constitutionale Câteva zeci de membri ai Grupului Național Sindical au protestat în fața Curții Constituționale. Ei solicita Curții sa se pronunțe asupra celor 19 sesizari care vizeaza constituționalitatea unei ordonanțe de urgența de acum doi ani…

- Societatea Ornitologica Romana da startul unei noi editii a concursului "Pasarea Anului in Romania". Timp de o luna, romanii pot vota pentru una dintre cele cinci specii pe care SOR le-a propus ca specie reprezentativa pentru tara noastra in anul urmator. "Am ales cinci specii care pot beneficia de…