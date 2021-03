Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Invitat in podcastul lui Catalin Maruta, interpretul a facut dezvaluiri neașteptate despre veniturile sale lunare. De asemenea, el a recunoscut cați bani a caștigat de pe urma patrupedului sau, Chelutzu. „ Sunt shaorma cu de toate.…

- Kanal D implineste astazi, de 1 martie, 14 ani de existenta pe piata media din Romania si celebreaza in emisiunile statiei o calatorie impresionanta, de-a lungul careia a oferit milioanelor de telespectatori un spectacol al televiziunii la superlativ, cu formate revolutionare, diversitate, unicitate…

- "In fiecare an, in perioada sarbatorilor intensificam numarul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe langa pericolele din fiecare an in aceasta perioada, avem și context pandemic, avem in continuare restricții. Nu ne relaxam și sfatuim și cetațenii sa nu se relaxeze prea mult, pentru ca e importanta…