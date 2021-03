Stiri pe aceeasi tema

- Oscar De La Hoya, multiplu campion mondial de box, si-a anuntat revenirea in ring, la inceputul lunii viitoare, dupa aproape 13 ani de la retragerea sa, informeaza Agerpres, care citeaza agentia EFE.In varsta de 48 de ani, boxerul american de origine mexicana nu a mai luptat in ring de la infrangerea…

- Pugilistul mexican Oscar Valdez a cucerit centura de campion mondial la categoria super-pana, versiunea WBC, dupa ce l-a invins prin KO in repriza a 10-a pe compatriotul sau Miguel Berchelt, detinatorul titlului, in cadrul unei gale care a avut loc sambata seara la Las Vegas (Nevada), informeaza…

- Spinks suferea de cancer la prostata de cinci ani. Boxerul a devenit cunoscut la nivel internațional in 1976, cand a caștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1976. Pe atunci avea doar 24 de ani și doar 13 luni de cand devenise profesionist. Doi ani mai tarziu, Spinks l-a invins pe Muhammad Ali,…