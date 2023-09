Box / Rezultate fantastice pentru SCMU Craiova! Cinci titluri naţionale şi alte patru medalii la CN In perioada 4-9 septembrie, la Navodari, a avut loc Campionatul National feminin de box, una dintre cele mai importante din tara si la care au participat aproximativ 200 de sportivi de la toate cluburile din tara. SCMU Craiova a fost prezent la competitie cu un numar de noua pugiliste, iar rezultatele obtinute sunt unele fantastice: cinci titluri de campioana nationala si, implicit, cinci medalii de aur, o medalie de argint si trei de bronz. Astfel, sportivele pregatite de Ion Dragomir si care au performat sunt Eugenia Anghel (aur, campioana nationala, cat. 48 kg), Ana Maria Rotaru (argint, vicecampioana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

