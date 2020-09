Filmul "Tenet", in regia lui Christopher Nolan, a obtinut incasari 280 de milioane de dolari la nivel mondial si a inregistrat in acest weekend o usoara crestere la box-office-ul american, de 3,4 milioane de dolari in 2.850 de cinematografe, si un total de 41 de milioane de dolari in patru saptamani, relateaza duminica Reuters care citeaza Variety.com.



"Tenet", o productie Warner Bros. cu un buget de 200 de milioane de dolari, a obtinut incasari totale in acest weekend de 19,2 milioane de dolari pe 58 de piete internationale.



Lungmetrajul ''Tenet'' este…