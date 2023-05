Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistii romani si-au asigurat noua medalii, patru la masculin si cinci la feminin, la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Erevan, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Box.Romania a reusit sa isi asigure sambata patru medalii la masculin, dupa cele cinci obtinute de…

- Pugilista romana Mihaela Badescu s-a calificat, vineri, in semifinalele cat. 48 kg, la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Erevan, dupa ce a invins-o la puncte (5-0) pe bulgaroaica Liuba Atanasova.Badescu si-a asigurat o medalie si va boxa in semifinale cu Lusine Ghevorghian (Armenia),…

- Echipa italiana AC Fiorentina a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 0-0, meciul retur din semifinalele Cupei Italiei, cu formatia Cremonese si s-a calificat in finala, informeaza, news.ro.AC Fiorentina castigase prima mansa a semifinalei, la Cremona, cu 2-0, scor care a trimis formatia…

Pugilistele romane Crinuta Andra Nicole Sebe si Diana Maria Tanasescu si-au asigurat medalii la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Erevan (Armenia), joi, dupa ce s-au calificat in semifinale.

- Sortiva Alexandra Anghel s-a calificat in finala mare europeana a categoriei 72 kg, cu o victorie in fata Liudmylei Pavlovets Tychyna (Ucraina), scor 5-1, la Campionatul European de Lupte.Incze Kriszta (65 kg) a cedat la limita in semifinale, cu scorul de 2-1, cu Mimi Hristova, din Bulgaria, dar…

- Sportiva romana Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 49 kg, sambata seara, la Campionatele Europene de haltere de la Erevan (Armenia), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Haltere, potrivit Agerpres.Cambei s-a impus la smuls cu 92 kg, la aruncat cu 106 kg, iar la total…

Sportiva romana Alina Rotaru-Kottmann s-a calificat, sambata, in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul, informeaza Agerpres.

Rusoaica Veronika Kudermetova s-a calificat luni in optimile de finala ale turneului de tenis WTA 250 de la Doha, capitala Qatarului, dupa ce a invins-o dramatic pe cehoaica Barbora Krejcikova, cu 6-4, 3-6, 7-6 (7/5), in primul tur al competitiei dotate cu premii totale de 780.637 dolari.