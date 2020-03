Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de box dintre campionul britanic la categoria grea Anthony Joshua, detinatorul centurilor WBA, IBF si WBO, si challenger-ul Kubrat Pulev, programat pe 20 iunie la Londra, va fi amanat "cu cateva luni", a anuntat pugilistul bulgar, citat de agentia Reuters, potrivit Agerpres. Lupta urma sa…

- Liverpool a oferit un comunicat de presa dupa anunțul intreruperii Premier League din cauza pandemiei de coronavirus. Liverpool e aproape de primul titlu din istorie in Premier League. „Cormoranii” au un avans de 25 de puncte fața de Manchester City, cu doar 9 etape ramase de disputat din actualul…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au hotarat sa anuleze negocierile cu privire la Brexit prevazute la Londra saptamana viitoare, din cauza crizei noului coronavirus, a anuntat Guvernul britanic intr-un comunicat, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au hotarat sa anuleze negocierile cu privire la Brexit prevazute la Londra saptamana viitoare, din cauza crizei noului coronavirus, a anuntat Guvernul britanic intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Date fiind evolutiile legate de covid-19,…

- Partida dintre Strasbourg si Paris Saint-Germain, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, a fost amanata in urma unei decizii a autoritatilor locale, care incearca sa controleze epidemia de coronavirus, anunța Reuters.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților…

- Pugilistul britanic Anthony Joshua isi va apara centura IBF in fata bulgarului Kubrat „Cobra” Pulev la data de 20 iunie, in Londra, dupa ce echipele celor doi boxeri au ajuns la un acord pentru ca lupta sa aiba loc la Londra pe stadionul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, scrie The Guardian, potrivit…

- Boxerul britanic Anthony Joshua va lupta cu bulgarul Kubrat Pulev. Confruntarea in ring va avea loc la Londra, pe stadionul clubului de fotbal Tottenham Hotspur, pe 20 iunie.Joshua va incerca sa-si apere centurile de campion mondial la categoria grea in versiunile WBA, IBF si WBO.

- Actiunile clubului de fotbal Juventus Torino au scazut, luni, la bursa din Milano, cu 10 la suta din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza presa internationala, citata de Hotnews.Evolutia este in teninta cu intreaga bursa milaneza,insa clubul torinez are cea mai mare scadere si la un moment dat…